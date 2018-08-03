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Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 17:23

Москалькова назвала арест сестёр-убийц чрезмерной мерой

Омбудсмен предлагает поместить девушек под домашний арест или отпустить под поручительство.

Татьяна Москалькова.&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;kremlin.ru

Татьяна Москалькова. Фото: © kremlin.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала чрезмерной мерой арест трёх сестёр, которые убили отца за постоянные издевательства. Она призывает учесть тот факт, что девушки сотрудничают со следствием, а также принять во внимание их возраст и обстоятельства дела.

— Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что заключение под стражу обвиняемых в убийстве сестёр — это чрезмерная мера, — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь омбудсмена.

По мнению Москальковой, сестёр можно поместить под домашний арест или отпустить под поручительство. Отмечается, что в деле девушек нужно руководствоваться принципами гуманизма.

Убийство произошло на днях в Москве. Отмечается, что глава семейства употреблял наркотики и издевался над дочерьми. По словам девушек, одну из них мужчина даже пытался изнасиловать. Накануне суд отправил сестёр под арест.

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Янковская Ольга
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