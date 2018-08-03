Москалькова назвала арест сестёр-убийц чрезмерной мерой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала чрезмерной мерой арест трёх сестёр, которые убили отца за постоянные издевательства. Она призывает учесть тот факт, что девушки сотрудничают со следствием, а также принять во внимание их возраст и обстоятельства дела.

— Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что заключение под стражу обвиняемых в убийстве сестёр — это чрезмерная мера, — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь омбудсмена.

По мнению Москальковой, сестёр можно поместить под домашний арест или отпустить под поручительство. Отмечается, что в деле девушек нужно руководствоваться принципами гуманизма.