Самолёт с телами убитых журналистов вылетел из ЦАР
Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
По словам временного поверенного в делах России в ЦАР Виктора Токмакова, он приземлится в Париже.
Из Центральноафриканской Республики вылетел самолёт авиакомпании Air France, на борту которого находятся тела трёх российских журналистов, убитых неизвестными 30 июля. Самолёт следует по маршруту Банги — Париж.
— Самолёт с телами троих российских журналистов в пятницу вечером покинул аэропорт Банги и направился в Париж, — приводит ТАСС слова временного поверенного в делах России в ЦАР Виктора Токмакова.
Напомним, по последним данным следствия, которые озвучили сегодня в МИД РФ, журналистов убили при попытке их ограбления. При этом они попытались оказать сопротивление.
По факту убийства СК РФ возбудил уголовное дело. Власти ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов.