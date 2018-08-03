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Опубликовано 3 августа 2018, 19:49

Самолёт с телами убитых журналистов вылетел из ЦАР

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

По словам временного поверенного в делах России в ЦАР Виктора Токмакова, он приземлится в Париже.

Из Центральноафриканской Республики вылетел самолёт авиакомпании Air France, на борту которого находятся тела трёх российских журналистов, убитых неизвестными 30 июля. Самолёт следует по маршруту Банги — Париж.

— Самолёт с телами троих российских журналистов в пятницу вечером покинул аэропорт Банги и направился в Париж, — приводит ТАСС слова временного поверенного в делах России в ЦАР Виктора Токмакова.

Напомним, по последним данным следствия, которые озвучили сегодня в МИД РФ, журналистов убили при попытке их ограбления. При этом они попытались оказать сопротивление.

По факту убийства СК РФ возбудил уголовное дело. Власти ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов.

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Андрей Григорьев
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