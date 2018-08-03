Стало известно, что полиция задерживала российских журналистов в ЦАР

Сотрудники отеля в Банги сообщили, что россияне покинули гостиницу на автомобиле Toyota Hillux 4x4.

Полиция Центральноафриканской республики задерживала трёх российских журналистов, убитых в стране, после конфликта с местными жителями. Об этом сообщает местная радиостанция Ndeke Luka со ссылкой на представителей отеля в Банги.

В гостинице двое россиян зарегистрировались как учителя, а третий — как журналист.

— В воскресенье, 29-го числа, когда журналисты без предварительной договорённости стали снимать группу молодых продавцов. Последние рассердились и позвали полицию, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали россиян, изъяли паспорта, но потом отпустили. Сотрудники отеля также сказали, что российские журналисты уехали из гостиницы на автомобиле Toyota Hillux 4x4.

Напомним, по последним данным следствия, которые озвучили сегодня в МИД РФ, журналистов убили при попытке их ограбления. При этом они попытались оказать сопротивление.