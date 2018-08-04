Самолёт с телами погибших в ЦАР журналистов вылетел из Парижа в Москву

Самолёт авиакомпании Air France вылетел из аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль с телами троих журналистов из РФ, которые были убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что рейс должен был покинуть парижскую столицу в 19:30 (20:30 мск), однако в итоге отправился в полёт на полчаса позже.

Ранее из Банги также самолётом Air France доставили в Париж тела журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

Как писал Лайф, по последним данным следствия, журналистов убили при попытке ограбления. Также сообщалось, что они попытались оказать сопротивление.