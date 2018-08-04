Самолёт с телами погибших в ЦАР журналистов вылетел из Парижа в Москву
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Самолёт авиакомпании Air France вылетел из аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль с телами троих журналистов из РФ, которые были убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что рейс должен был покинуть парижскую столицу в 19:30 (20:30 мск), однако в итоге отправился в полёт на полчаса позже.
Ранее из Банги также самолётом Air France доставили в Париж тела журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.
Как писал Лайф, по последним данным следствия, журналистов убили при попытке ограбления. Также сообщалось, что они попытались оказать сопротивление.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". При этом власти ЦАР пообещали найти убийц журналистов.