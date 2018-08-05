Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Москву
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото: © телеграм-канал Mash
Самолёт авиакомпании Air France с телами трёх российских журналистов, погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР), прибыл в Москву, сообщает ТАСС.
Как рассказал Максим Шевченко, друг убитого журналиста Орхана Джемаля, тела утром доставят в морг.
— Сразу нам тела не отдадут для захоронения, их передадут следователям, — сказал он.
По словам Шевченко, по предварительной информации, хоронить Джемаля будут 8 августа, а прощание с журналистом пройдёт в Московской соборной мечети.
Как сообщал Лайф, трёх журналистов убили при попытке ограбления. При этом отмечалось, что они попытались оказать сопротивление. Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Также власти ЦАР пообещали найти убийц.