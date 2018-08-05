Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Москву

Самолёт авиакомпании Air France с телами трёх российских журналистов, погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР), прибыл в Москву, сообщает ТАСС.

Как рассказал Максим Шевченко, друг убитого журналиста Орхана Джемаля, тела утром доставят в морг.

— Сразу нам тела не отдадут для захоронения, их передадут следователям, — сказал он.

По словам Шевченко, по предварительной информации, хоронить Джемаля будут 8 августа, а прощание с журналистом пройдёт в Московской соборной мечети.