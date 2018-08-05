Тела трёх погибших в ЦАР журналистов направлены на судмедэкспертизу

В Следственном комитете России признали родственников убитых потерпевшими и допросили в рамках уголовного дела.

СК РФ назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в Центральноафриканской Республике журналистов.

— Сегодня в Россию доставлены тела троих погибших. Главным следственным управлением СК России они направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин гибели россиян, — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что родственники погибших признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела.