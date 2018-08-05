Тела трёх погибших в ЦАР журналистов направлены на судмедэкспертизу
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В Следственном комитете России признали родственников убитых потерпевшими и допросили в рамках уголовного дела.
СК РФ назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в Центральноафриканской Республике журналистов.
— Сегодня в Россию доставлены тела троих погибших. Главным следственным управлением СК России они направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин гибели россиян, — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она добавила, что родственники погибших признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела.
Как ранее сообщал Лайф, журналистов убили при попытке ограбления. При этом отмечалось, что они попытались оказать сопротивление. Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Также власти ЦАР пообещали найти убийц.