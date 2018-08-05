Семилетняя девочка создала компьютерную игру за 9 дней и выпустила её в Steam

Изначально сервис отклонил запрос на добавление игры в интернет-магазин из-за отсутствия логотипа. Тогда юная разработчица самостоятельно нарисовала его, и сейчас игра доступна для покупки.

Семилетняя Пенни Макдональд выпустила собственную игру в интернет-магазине Steam. Как отмечается, она является дочерью разработчика игр Ленса Макдональда.

Папина дочка начала изучать программирование 24 июля. Тогда она впервые взяла необходимый учебник, а тренировалась на старом компьютере с Windows 98 и QBasic.

Игра вышла 2 августа и имеет название Answer Тhe Question. Суть игры довольно проста — это обычный математический тренажёр. Он предлагает пользователю простые примеры, за правильные ответы игрок получает очки.