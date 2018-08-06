Погибшего в ЦАР режиссёра Александра Расторгуева похоронят 7 августа
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Церемония прощания с погибшим в ЦАР режиссёром Александром Расторгуевым пройдёт 7 августа в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве.
— Саша упокоится в Москве во вторник, 7 августа. Отпевание начнётся в 13:00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдёт в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, — написал в "Фейсбуке" режиссёр Павел Костомаров.
Ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР журналистов. Как ранее стало известно, журналистов убили при попытке ограбления.