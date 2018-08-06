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Опубликовано 6 августа 2018, 14:45

"Закончатся пшиком". В ГД оценили планы Киева прекратить ж/д сообщение с Россией

Фото: &copy;РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков

Отмечается, что украинским властям нужно это для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества.

Прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией ударит именно по рядовым гражданам. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, власти Украины давно говорят о том, чтобы отобрать паспорта, ввести визы, а также обсуждают другие моменты, касающиеся граждан, которые ездят в Россию либо работать, либо посетить родственников.

Калашников считает, что ударить по рядовым гражданам властям Украины нужно для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества.

— Почему это не будет принято? Это выливается в предвыборную пропаганду: кто громче крикнет, тот, глядишь, займёт место в списках… Всё это закончится пшиком, — приводит RT слова парламентария.

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Владислав Фёдоров
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