"Закончатся пшиком". В ГД оценили планы Киева прекратить ж/д сообщение с Россией

Отмечается, что украинским властям нужно это для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества.

Прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией ударит именно по рядовым гражданам. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, власти Украины давно говорят о том, чтобы отобрать паспорта, ввести визы, а также обсуждают другие моменты, касающиеся граждан, которые ездят в Россию либо работать, либо посетить родственников.

Калашников считает, что ударить по рядовым гражданам властям Украины нужно для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества.