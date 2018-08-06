МИД РФ: Утерянные документы журналистов, убитых в ЦАР, восстановлены

— Они восстановлены, — сказала Захарова ТАСС, указав, что они были именно восстановлены, а не найдены.

Ранее на своей странице в "Фейсбуке" друг погибшего журналиста Орхана Джемаля Максим Шевченко написал, что было потеряно заключение о смерти, которое было подписано консулом РФ в ЦАР. Тогда он сообщал, что это существенно тормозит процесс подготовки похорон.