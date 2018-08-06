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Регион
Опубликовано 6 августа 2018, 16:23

МИД РФ: Утерянные документы журналистов, убитых в ЦАР, восстановлены

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Документы убитых в ЦАР российских журналистов восстановлены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Они восстановлены, — сказала Захарова ТАСС, указав, что они были именно восстановлены, а не найдены.

Ранее на своей странице в "Фейсбуке" друг погибшего журналиста Орхана Джемаля Максим Шевченко написал, что было потеряно заключение о смерти, которое было подписано консулом РФ в ЦАР. Тогда он сообщал, что это существенно тормозит процесс подготовки похорон.

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Владислав Фёдоров
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