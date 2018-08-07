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Регион
Опубликовано 7 августа 2018, 13:02

В Москве простились с убитым в Центральной Африке оператором Кириллом Радченко

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

По желанию родственников, церемония прошла в закрытом режиме. Похороны состоятся на Булатниковском кладбище.

Друзья и близкие простились с российским журналистом и кинооператором Кириллом Радченко, который погиб 31 июля во время командировки в Центральноафриканскую Республику. Церемония прощания состоялась в Царицынском судебно-медицинском морге. Как сообщает ТАСС, родственники пожелали, чтобы всё прошло в закрытом режиме.

Кирилла Радченко похоронят на Булатниковском кладбище.

Его коллегу, военного журналиста Орхана Джемаля похоронят сегодня на Хованском кладбище, до этого в Московской соборной мечети пройдёт заупокойная молитва. Прощание с режиссёром-документалистом Александром Расторгуевым также пройдёт в Москве на Троекуровском кладбище.

Напомним, что убийство произошло 31 июля. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать.

Лайф уже сообщал, что Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР журналистов. Как ранее стало известно, журналистов убили при попытке ограбления.

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Марина Калегина
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