В Москве простились с убитым в ЦАР журналистом Орханом Джемалем

В Московской соборной мечети состоялась церемония прощания с убитым в Центральноафриканской Республике журналистом Орханом Джемалем.

На траурную церемонию пришли его друзья и коллеги. У входа в мечеть выстроилась очередь, чтобы проститься с Джемалем.

По исламской традиции, тело журналиста после омовения вынесли во двор, где позже совершили погребальную молитву.

Сегодня позже убитого в ЦАР журналиста похоронят в мусульманском секторе на Хованском кладбище в Москве.

Ранее в столице простились с журналистом и кинооператором Кириллом Радченко. Его похоронят на Булатниковском кладбище.