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Регион
Опубликовано 7 августа 2018, 14:38

В Москве простились с убитым в ЦАР журналистом Орханом Джемалем

Журналист Орхан Джемаль.Фото: &copy; РИА Новости/ Валерий Левитин

Журналист Орхан Джемаль.Фото: © РИА Новости/ Валерий Левитин

В Московской соборной мечети состоялась церемония прощания с убитым в Центральноафриканской Республике журналистом Орханом Джемалем.

На траурную церемонию пришли его друзья и коллеги. У входа в мечеть выстроилась очередь, чтобы проститься с Джемалем.

По исламской традиции, тело журналиста после омовения вынесли во двор, где позже совершили погребальную молитву.

Сегодня позже убитого в ЦАР журналиста похоронят в мусульманском секторе на Хованском кладбище в Москве.

Ранее в столице простились с журналистом и кинооператором Кириллом Радченко. Его похоронят на Булатниковском кладбище.

Российских журналистов убили при попытке ограбления. Власти ЦАР пообещали найти убийц.

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Янковская Ольга
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