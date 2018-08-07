В Москве прошли IX Всемирные детские игры победителей

В Москве состоялись IX Всемирные детские игры победителей, в которых приняли участие 550 человек из 14 стран мира. Ребята соревновались в шести видах спорта: плавании, лёгкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки и футболе. Победителей наградили медалями.

Церемонию открытия состязаний провела соучредитель БФ "Подари жизнь" — актриса Чулпан Хаматова.

Фото © winnersgames.ru

В Москве с 3 по 5 августа прошли IX Всемирные детские игры победителей — самый масштабный спортивный проект фонда "Подари жизнь" среди детей, победивших онкологические заболевания. "Игры победителей" помогают детям забыть о болезни и вернуться к активному образу жизни. Третий год подряд генеральным партнёром мероприятия выступает акционерное общество "Государственные спортивные лотереи" (Гослото). Церемония открытия стартовала 3 августа в 10:00 в спорткомплексе ЦСКА.

Фото © winnersgames.ru

Гостями стали известные спортсмены, актёры и музыканты. Организаторы презентовали гимн Игр победителей, который написал лидер группы "Браво" Евгений Хавтан. — Для тех ребят, кто ещё борется с болезнью, и их родителей Игры победителей — очень важный стимул. Они видят сотни и даже тысячи конкретных детей, которые уже справились с тяжелейшим недугом, и это добавляет им сил и даёт надежду в борьбе за выздоровление, — отметила руководитель проекта Надежда Кузнецова.

Фото © winnersgames.ru

Она также подчеркнула, что Игры победителей постоянно растут и развиваются. Так, в этом году в отборочных этапах принимали участие почти 800 детей из российских регионов, а также из белорусских городов. На Всемирные детские игры победителей отправился каждый шестой из них. Всего в российской столице в соревнованиях участвовало 550 детей из 32 регионов РФ, а также из 14 стран мира: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и — впервые — из Киргизии.

Фото © winnersgames.ru

Ребята соревновались в шести видах спорта: плавании, лёгкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки и футболе. Возраст участников — от 7 до 16 лет. Победителей наградили медалями. В этом году впервые прошел молодёжный турнир по настольному теннису среди молодых людей от 17 до 25 лет. Участниками этих соревнований стали бывшие подопечные благотворительных фондов.