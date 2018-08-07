В Москве прошли IX Всемирные детские игры победителей
Фото © winnersgames.ru
В Москве состоялись IX Всемирные детские игры победителей, в которых приняли участие 550 человек из 14 стран мира. Ребята соревновались в шести видах спорта: плавании, лёгкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки и футболе. Победителей наградили медалями.
Церемонию открытия состязаний провела соучредитель БФ "Подари жизнь" — актриса Чулпан Хаматова.
Фото © winnersgames.ru
В Москве с 3 по 5 августа прошли IX Всемирные детские игры победителей — самый масштабный спортивный проект фонда "Подари жизнь" среди детей, победивших онкологические заболевания. "Игры победителей" помогают детям забыть о болезни и вернуться к активному образу жизни. Третий год подряд генеральным партнёром мероприятия выступает акционерное общество "Государственные спортивные лотереи" (Гослото). Церемония открытия стартовала 3 августа в 10:00 в спорткомплексе ЦСКА.
Фото © winnersgames.ru
Гостями стали известные спортсмены, актёры и музыканты. Организаторы презентовали гимн Игр победителей, который написал лидер группы "Браво" Евгений Хавтан.
— Для тех ребят, кто ещё борется с болезнью, и их родителей Игры победителей — очень важный стимул. Они видят сотни и даже тысячи конкретных детей, которые уже справились с тяжелейшим недугом, и это добавляет им сил и даёт надежду в борьбе за выздоровление, — отметила руководитель проекта Надежда Кузнецова.
Фото © winnersgames.ru
Она также подчеркнула, что Игры победителей постоянно растут и развиваются. Так, в этом году в отборочных этапах принимали участие почти 800 детей из российских регионов, а также из белорусских городов. На Всемирные детские игры победителей отправился каждый шестой из них. Всего в российской столице в соревнованиях участвовало 550 детей из 32 регионов РФ, а также из 14 стран мира: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и — впервые — из Киргизии.
Фото © winnersgames.ru
Ребята соревновались в шести видах спорта: плавании, лёгкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки и футболе. Возраст участников — от 7 до 16 лет. Победителей наградили медалями. В этом году впервые прошел молодёжный турнир по настольному теннису среди молодых людей от 17 до 25 лет. Участниками этих соревнований стали бывшие подопечные благотворительных фондов.
Помимо соревнований были организованы десятки конкурсов и мастер-классов.