В Ливии заявили о необходимости личного участия Путина в разрешении кризиса

По мнению представителя ливийской армии, ситуация в его стране схожа с Сирией, где Россия добилась успеха.

Ситуация в Ливии нуждается в личном участии президента РФ Владимира Путина для разрешения кризиса в этой стране. Такое мнение выразил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что Россия в Сирии провела несколько сражений. Первое — при помощи оружия, второе, самое важное, — дипломатическое. России удаётся отстранять от Сирии тех, кто хочет разделить её.

— Одно лишь вхождение России в Сирию смогло коренным образом изменить ситуацию, помешать распространению "управляемого хаоса", — отметил генерал.

Он добавил, что Россия в Сирии сделала так, что теперь народ возвращается к нормальной жизни. А ситуация в Ливии и Сирии в целом схожа.

— Ливийская проблема также нуждается во вмешательстве со стороны России и лично президента Путина, удаления зарубежных игроков с ливийской арены, — сказал генерал, пояснив, что имеет в виду в том числе Турцию, Катар, Италию.

Ахмед аль-Мисмари добавил, что дипломатия России должна играть важную роль.