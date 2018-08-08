В Ливии заявили о необходимости личного участия Путина в разрешении кризиса
Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский
По мнению представителя ливийской армии, ситуация в его стране схожа с Сирией, где Россия добилась успеха.
Ситуация в Ливии нуждается в личном участии президента РФ Владимира Путина для разрешения кризиса в этой стране. Такое мнение выразил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари в интервью РИА "Новости".
Он отметил, что Россия в Сирии провела несколько сражений. Первое — при помощи оружия, второе, самое важное, — дипломатическое. России удаётся отстранять от Сирии тех, кто хочет разделить её.
— Одно лишь вхождение России в Сирию смогло коренным образом изменить ситуацию, помешать распространению "управляемого хаоса", — отметил генерал.
Он добавил, что Россия в Сирии сделала так, что теперь народ возвращается к нормальной жизни. А ситуация в Ливии и Сирии в целом схожа.
— Ливийская проблема также нуждается во вмешательстве со стороны России и лично президента Путина, удаления зарубежных игроков с ливийской арены, — сказал генерал, пояснив, что имеет в виду в том числе Турцию, Катар, Италию.
Ахмед аль-Мисмари добавил, что дипломатия России должна играть важную роль.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США выгоден конфликт в Сирии, чтобы они могли ловить рыбу в мутной воде.