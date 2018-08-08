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Опубликовано 8 августа 2018, 15:41

Москалькову попросили подать ходатайство о домашнем аресте для сестёр-убийц

Фото &copy;&nbsp;Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

На данный момент Кристина, Ангелина и несовершеннолетняя Мария находятся в разных камерах СИЗО.

Защита сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца-тирана, просит уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову оказать содействие в смягчении меры пресечения для трёх девушек.

— Сторона защиты(...) попросила Татьяну Николаевну обратиться к следствию с официальным ходатайством о переводе девушек под домашний арест. Надеемся на её скорую реакцию и помощь в смягчении нашим подзащитным меры пресечения, приводит RT слова адвоката средней из сестёр Тамерлана Жилова.

Что касается самой Москальковой, то она ранее назвала арест сестёр-убийц чрезмерной мерой и рекомендовала поместить их под домашний арест или вовсе отпустить под поручительство. Омбудсмен считает, что в деле девушек нужно руководствоваться принципами гуманизма.

Убийство произошло в Москве в конце июля. Сообщалось, что глава семейства употреблял наркотики и издевался над дочерьми. По словам девушек, одну из них мужчина даже пытался изнасиловать. Ранее суд отправил сестёр под арест.

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Марина Калегина
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