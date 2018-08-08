Москалькову попросили подать ходатайство о домашнем аресте для сестёр-убийц

На данный момент Кристина, Ангелина и несовершеннолетняя Мария находятся в разных камерах СИЗО.

Защита сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца-тирана, просит уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову оказать содействие в смягчении меры пресечения для трёх девушек.

— Сторона защиты(...) попросила Татьяну Николаевну обратиться к следствию с официальным ходатайством о переводе девушек под домашний арест. Надеемся на её скорую реакцию и помощь в смягчении нашим подзащитным меры пресечения, приводит RT слова адвоката средней из сестёр Тамерлана Жилова.

Что касается самой Москальковой, то она ранее назвала арест сестёр-убийц чрезмерной мерой и рекомендовала поместить их под домашний арест или вовсе отпустить под поручительство. Омбудсмен считает, что в деле девушек нужно руководствоваться принципами гуманизма.