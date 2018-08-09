Создатели PUBG начали вести учёт проблем в игре
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Разработчики популярного многопользовательского шутера распланировали график работ на три месяца вперёд.
Студия Bluehole запустила кампанию Fix PUBG. На одноимённом сайте разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds опубликовали план работ по исправлению багов и других недостатков многопользовательской игры на ближайшие несколько месяцев.
Все проблемы шутера разработчики разделили на несколько категорий. Среди них: обычные баги, борьба с читами и оптимизация игры.
Создатели шутера выделили первые 100 багов. Из них удалось исправить уже 37. Разработчики планируют улучшать производительность PUBG как со стороны клиента, так и со стороны серверов. Команда считает, что игра в ближайшее время станет лучше.