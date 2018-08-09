Создатели PUBG начали вести учёт проблем в игре

Разработчики популярного многопользовательского шутера распланировали график работ на три месяца вперёд.

Студия Bluehole запустила кампанию Fix PUBG. На одноимённом сайте разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds опубликовали план работ по исправлению багов и других недостатков многопользовательской игры на ближайшие несколько месяцев.

Все проблемы шутера разработчики разделили на несколько категорий. Среди них: обычные баги, борьба с читами и оптимизация игры.