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Опубликовано 9 августа 2018, 08:23

Создатели PUBG начали вести учёт проблем в игре

Фото &copy; Bluehole

Фото © Bluehole

Разработчики популярного многопользовательского шутера распланировали график работ на три месяца вперёд.

Студия Bluehole запустила кампанию Fix PUBG. На одноимённом сайте разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds опубликовали план работ по исправлению багов и других недостатков многопользовательской игры на ближайшие несколько месяцев.

Все проблемы шутера разработчики разделили на несколько категорий. Среди них: обычные баги, борьба с читами и оптимизация игры.

Создатели шутера выделили первые 100 багов. Из них удалось исправить уже 37. Разработчики планируют улучшать производительность PUBG как со стороны клиента, так и со стороны серверов. Команда считает, что игра в ближайшее время станет лучше.

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Сергей Сурепин
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