Главу ЦУР Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов

Этот медиапроект являлся заказчиком документального фильма, который снимали в Центральной Африке Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Руководителя Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрея Коняхина вызвали на допрос в СКР в связи с гибелью российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает РИА "Новости". Визит к следователям запланирован на пятницу, 10 августа.

Ранее свои показания следствию озвучила и заместитель главреда ЦУР Анастасия Горшкова.

Напомним, что именно медиапроект Михаила Ходорковского являлся заказчиком документального фильма, который снимали в Центральной Африке Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.