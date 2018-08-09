Главу ЦУР Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве.
Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Этот медиапроект являлся заказчиком документального фильма, который снимали в Центральной Африке Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Руководителя Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрея Коняхина вызвали на допрос в СКР в связи с гибелью российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает РИА "Новости". Визит к следователям запланирован на пятницу, 10 августа.
Ранее свои показания следствию озвучила и заместитель главреда ЦУР Анастасия Горшкова.
Напомним, что именно медиапроект Михаила Ходорковского являлся заказчиком документального фильма, который снимали в Центральной Африке Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Напомним, что убийство произошло 31 июля, а 7 августа состоялось прощание с журналистами. Орхана Джемаля похоронили на Хованском кладбище, Кирилла Радченко — на Булатниковском, а Александра Расторгуева — на Троекуровском кладбище столицы.