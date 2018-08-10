"Кайрат" Аршавина проиграл чешской "Сигме", а "Витесс" Слуцкого уступил "Базелю"

Помимо российских клубов "Зенита" и "Уфы", борьбу в Лиге Европы ведут другие представители нашей страны: футболист Андрей Аршавин и тренер Леонид Слуцкий. Казахстанский "Кайрат", за который выступает Аршавин, в третьем квалификационном раунде бился с чешской "Сигмой", которая имеет богатую еврокубковую историю. Чехи играли в финале Кубка Интертото и выходили в четвертьфинал Кубка УЕФА.

В противостоянии с "Кайратом" на своём поле они оказались сильнее со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Аршавин провёл на поле 53 минуты, после чего его заменили. Судьба "Кайрата" решится через неделю в Алма-Ате.

Проигравшим оказался и голландский "Витесс", который тренирует бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Голландцам противостоял мощный швейцарский "Базель" — команда уровня Лиги Чемпионов, как назвал её сам российский тренер. Однако в домашнем матче "Витесс" вполне мог рассчитывать на ничью, но пропустил на последней минуте. "Базель" увёз из Нидерландов минимальную победу — 1:0.