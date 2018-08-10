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Регион
Опубликовано 10 августа 2018, 12:15

"Кайрат" Аршавина проиграл чешской "Сигме", а "Витесс" Слуцкого уступил "Базелю"

Фото: &copy; РИА Новости&nbsp;/&nbsp;Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Помимо российских клубов "Зенита" и "Уфы", борьбу в Лиге Европы ведут другие представители нашей страны: футболист Андрей Аршавин и тренер Леонид Слуцкий.

Казахстанский "Кайрат", за который выступает Аршавин, в третьем квалификационном раунде бился с чешской "Сигмой", которая имеет богатую еврокубковую историю. Чехи играли в финале Кубка Интертото и выходили в четвертьфинал Кубка УЕФА.

В противостоянии с "Кайратом" на своём поле они оказались сильнее со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Аршавин провёл на поле 53 минуты, после чего его заменили. Судьба "Кайрата" решится через неделю в Алма-Ате.

Проигравшим оказался и голландский "Витесс", который тренирует бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Голландцам противостоял мощный швейцарский "Базель" — команда уровня Лиги Чемпионов, как назвал её сам российский тренер. Однако в домашнем матче "Витесс" вполне мог рассчитывать на ничью, но пропустил на последней минуте. "Базель" увёз из Нидерландов минимальную победу — 1:0.

Напомним, что санкт-петербургский "Зенит" накануне потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года, уступив минскому "Динамо" со счётом 4:0. "Уфа" же одержала первую в своей истории победу в на евроарене, обыграв люксембургский "Прогресс" со счётом 2:1.

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Дмитрий Садылко
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