Кузнецова обратилась к Бастрыкину из-за дела об изнасиловании в лагере в Чувашии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Астахов
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина передать в центральный аппарат ведомства дело об изнасиловании 14-летней девочки в детском лагере Чувашии.
— Над этими вопросами работает Следственный комитет, но важно уже сейчас оказать всестороннюю помощь ребёнку и семье, — цитирует Кузнецову институт уполномоченных по правам ребёнка на своей странице в "Фейсбуке".
Уполномоченный обратила внимание, что вопросов к случившемуся "как всегда много". В частности о том, почему информация о происшествии вскрылась только спустя год после него, а первые подозрения на изнасилование не были проверены.
Напомним, инцидент произошёл в августе прошлого года. Тогда правоохранители отказались возбуждать уголовное дело, однако после многочисленных жалоб, в том числе в Генпрокуратуру РФ, расследование было возобновлено. Региональный Следственный комитет завёл дело лишь в июле этого года.
По данным отца пострадавшей, девочку изнасиловали в детском оздоровительном лагере "Созвездие" четверо отдыхавших там же подростков. После произошедшего девочка получила психологическую травму и замкнулась в себе.