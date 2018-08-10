Кузнецова обратилась к Бастрыкину из-за дела об изнасиловании в лагере в Чувашии

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина передать в центральный аппарат ведомства дело об изнасиловании 14-летней девочки в детском лагере Чувашии.

— Над этими вопросами работает Следственный комитет, но важно уже сейчас оказать всестороннюю помощь ребёнку и семье, — цитирует Кузнецову институт уполномоченных по правам ребёнка на своей странице в "Фейсбуке".

Уполномоченный обратила внимание, что вопросов к случившемуся "как всегда много". В частности о том, почему информация о происшествии вскрылась только спустя год после него, а первые подозрения на изнасилование не были проверены.

Напомним, инцидент произошёл в августе прошлого года. Тогда правоохранители отказались возбуждать уголовное дело, однако после многочисленных жалоб, в том числе в Генпрокуратуру РФ, расследование было возобновлено. Региональный Следственный комитет завёл дело лишь в июле этого года.