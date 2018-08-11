В Госдуме пообещали Киеву принять меры в случае задержания российского судна

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников пригрозил Киеву более жёсткими мерами в случае задержания российского судна "Механик Погодин".

— Пусть попробуют, задержат. Они задержали "Норд" и сейчас имеют массу проблем с досмотром судов в Азовском море. Задержат это судно — примем ещё меры. Если украинцы это сделают, получат проблемы, — заявил Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом парламентарий дополнительно подчеркнул, что "России есть чем ответить", если украинцы предпочтут и дальше "наживать проблемы".