В Госдуме пообещали Киеву принять меры в случае задержания российского судна
"Механик Погодин". Фото:©fleetphoto.ru/orion04
Глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников пригрозил Киеву более жёсткими мерами в случае задержания российского судна "Механик Погодин".
— Пусть попробуют, задержат. Они задержали "Норд" и сейчас имеют массу проблем с досмотром судов в Азовском море. Задержат это судно — примем ещё меры. Если украинцы это сделают, получат проблемы, — заявил Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва".
При этом парламентарий дополнительно подчеркнул, что "России есть чем ответить", если украинцы предпочтут и дальше "наживать проблемы".
Напомним, о возможном аресте российского судна сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Однако украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины опровергли эту информацию. По их данным, херсонский суд пока не принимал решения по поводу задержания российского судна и сейчас его проверяют.