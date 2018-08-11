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Опубликовано 11 августа 2018, 19:33

В Госдуме пообещали Киеву принять меры в случае задержания российского судна

"Механик Погодин". Фото:&copy;fleetphoto.ru/orion04&nbsp;

"Механик Погодин". Фото:©fleetphoto.ru/orion04 

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников пригрозил Киеву более жёсткими мерами в случае задержания российского судна "Механик Погодин".

— Пусть попробуют, задержат. Они задержали "Норд" и сейчас имеют массу проблем с досмотром судов в Азовском море. Задержат это судно — примем ещё меры. Если украинцы это сделают, получат проблемы, — заявил Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом парламентарий дополнительно подчеркнул, что "России есть чем ответить", если украинцы предпочтут и дальше "наживать проблемы".

Напомним, о возможном аресте российского судна сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Однако украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины опровергли эту информацию. По их данным, херсонский суд пока не принимал решения по поводу задержания российского судна и сейчас его проверяют.

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Екатерина Землянухина
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