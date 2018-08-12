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Регион
Опубликовано 12 августа 2018, 03:28

Модрич поблагодарил Чорлуку за игру в сборной Хорватии

Фото: &copy; Instagram/lukamodric10

Фото: © Instagram/lukamodric10

Как сообщалось ранее, защитник московского "Локомотива" завершил карьеру в национальной команде.

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии поблагодарил защитника московского "Локомотива" Ведрана Чорлуку за выступление в составе "шашечных".

— Ты играл элегантно, а теперь говоришь нам "прощай"… Мне жаль, что мы больше не сможем защищать цвета нашей сборной, но я счастлив, что в этих футболках нам удалось достичь величайшего успеха в нашей истории, — написал Модрич в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, Чорлука защищал цвета хорватской сборной с 2006 года, проведя за неё в общей сложности 103 матча. В активе защитника также четыре гола. Ранее Чорлука объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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Евгений Шуваев
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