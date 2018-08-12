Модрич поблагодарил Чорлуку за игру в сборной Хорватии
Фото: © Instagram/lukamodric10
Как сообщалось ранее, защитник московского "Локомотива" завершил карьеру в национальной команде.
Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии поблагодарил защитника московского "Локомотива" Ведрана Чорлуку за выступление в составе "шашечных".
Elegantno si igrao I elegantno si se oprostio! Vedro,zao mi je sto vise necemo skupa braniti boje nase Hrvatske ali sam sretan sto smo na kraju zajedno uspjeli ostvariti nas najveci uspjeh u najdrazem nam dresu! Zauvijek ces biti jedan od najvecih koji su nosili Hrvatski dres! HVALA! @corlukav05_14 ❤️ #HvalaCarli#IznadSvihHrvatska
— Ты играл элегантно, а теперь говоришь нам "прощай"… Мне жаль, что мы больше не сможем защищать цвета нашей сборной, но я счастлив, что в этих футболках нам удалось достичь величайшего успеха в нашей истории, — написал Модрич в своём Instagram-аккаунте.
Напомним, Чорлука защищал цвета хорватской сборной с 2006 года, проведя за неё в общей сложности 103 матча. В активе защитника также четыре гола. Ранее Чорлука объявил о завершении карьеры в национальной команде.