"Демонстративная ложь". В Госдуме прокомментировали заявление Вайкуле о Крыме

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что после отказа певицы Лаймы Вайкуле выступать в Крыму на полуострове на это отреагируют "без слёз".

Напомним, Вайкуле попала в эпицентр скандала после заявления, что европейцам на полуостров нельзя, отнеся себя к этой категории.

— Песни Вайкуле не слышны на каждом углу полуострова, поэтому её заявления относительно Крыма, что называется, воспримут без слёз. Слова о том, что нам, европейцам, запрещено туда ездить, — это в некотором роде демонстративная ложь, — цитирует депутата РИА "Новости".

Также Бальбек прокомментировал информацию о возможном включении Вайкуле в "крымское досье" после её слов о полуострове. По его мнению, "ни в какие чёрные списки Вайкуле заносить не будут".

— Население Крыма давно убедилось, что есть друзья полуострова, есть враги, а есть те, кто ждёт команды. Видимо, Вайкуле ещё команду не получила ни с одной, ни с другой стороны, — подчеркнул депутат Госдумы от Крыма.