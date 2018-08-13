Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 августа 2018, 07:54

Бегунья из Израиля перепутала круги и лишилась медали чемпионата Европы — видео

Фото: &copy; streamable.com/yadzs&nbsp;

Фото: © streamable.com/yadzs 

Израильская легкоатлетка кенийского происхождения Лона Чемтай Салпетер курьёзным образом потеряла серебряную медаль чемпионата Европы, который проходил в Берлине.

На предпоследнем круге она бежала вместе с будущей чемпионкой голландкой Сифан Хассан и после пересечения линии резко остановилась, подумав, что финиш уже состоялся. Когда Салпетер обнаружила ошибку, её уже настигли преследовательницы, и вернуться в свой ритм на последних метрах она не смогла, финишировав лишь четвёртой.

Впрочем, после финиша оказалось, что и вся эта драма не имела значения: спортсменку и вовсе дисквалифицировали за неправильные перестроения ещё в начале забега.

Несмотря на ошибку, по окончании забега премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал бегунью "настоящей звездой" и поблагодарил за славу, принесённую стране.

Отметим, что за несколько дней до дистанции 5000 метров Салпетер стала чемпионкой Европы на 10 000 метрах.

Россия выиграла первый в истории единый чемпионат Европы по летним видам спорта

BannerImage
Дмитрий Кузнецов
  • Новости
  • лёгкая атлетика
  • Бег
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar