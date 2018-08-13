Группа российских журналистов прибыла в ЦАР

В российском посольстве рассказали о мерах безопасности, а сотрудники СМИ, в свою очередь, о своих планах.

Группа российских журналистов прибыла в Центральноафриканскую Республику. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство России в ЦАР.

Представитель дипмиссии отметил, что группа прибыла накануне, 12 августа, и прибыла в посольство, где им рассказали о мерах безопасности, а они, в свою очередь, о своих планах.

— Договорились, чтобы быть в контакте, если понадобится какая-то помощь от нас или по вопросу обмена информацией, — отметили в посольстве.

Ранее РИА ФАН заявило о намерении сформировать съёмочную группу для отправки в ЦАР. Как сообщалось, в её задачи войдёт изучение общей обстановки в республике и выявление сложностей, с которыми корреспондент может встретиться в стране. В издании также заверили, что работа полностью согласована с МИД России и госорганами ЦАР.