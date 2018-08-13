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Регион
Опубликовано 13 августа 2018, 21:52

Группа российских журналистов прибыла в ЦАР

Фото: &copy; Flickr/Global Panorama

Фото: © Flickr/Global Panorama

В российском посольстве рассказали о мерах безопасности, а сотрудники СМИ, в свою очередь, о своих планах.

Группа российских журналистов прибыла в Центральноафриканскую Республику. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство России в ЦАР.

Представитель дипмиссии отметил, что группа прибыла накануне, 12 августа, и прибыла в посольство, где им рассказали о мерах безопасности, а они, в свою очередь, о своих планах.

— Договорились, чтобы быть в контакте, если понадобится какая-то помощь от нас или по вопросу обмена информацией, — отметили в посольстве.

Ранее РИА ФАН заявило о намерении сформировать съёмочную группу для отправки в ЦАР. Как сообщалось, в её задачи войдёт изучение общей обстановки в республике и выявление сложностей, с которыми корреспондент может встретиться в стране. В издании также заверили, что работа полностью согласована с МИД России и госорганами ЦАР.

Напомним, что 30 июля в ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. В результате гибели журналистов СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство.

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Владислав Фёдоров
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