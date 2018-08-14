Саммит лидеров КНДР и Южной Кореи может пройти 12 или 13 сентября

Договорённость о новой встрече Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина была достигнута 13 августа на переговорах в Пханмунджоме.

Следующий саммит лидеров Южной и Северной Кореи может состояться 12 или 13 сентября в Пхеньяне. Об этом заявил в эфире телеканала JTBC советник президента Республики Корея по вопросам национального воссоединения, международных дел и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

Высокопоставленный чиновник считает, что встреча глав двух стран вряд ли пройдёт до 9 сентября, когда КНДР отмечает 70-летие основания. В то же время Мун Чжон Ин указал на уменьшение вероятности объявления об окончании войны между Севером и Югом на Генассамблее ООН в конце сентября. При этом советник президента не стал полностью отрицать такую вероятность, признав, что "если приложить усилия, то невозможного нет".