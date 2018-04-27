Как старые друзья. Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи длились полчаса

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Как старые друзья. Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи длились полчаса

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Незадолго до этого Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки сосны в Пханмунджоме.

Лидеры Северной и Южной Кореи провели переговоры в демилитаризованной зоне. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин беседовали около 30 минут тет-а-тет в южной части буферной зоны, которая разделяет Корею уже 65 лет.

Как сообщает РИА "Новости", лидеры общались как старые друзья, не видевшиеся много лет, а после окончания переговоров они прошли в Дом мира.

Незадолго до этого Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки сосны в Пханмунджоме. Изначально она была посажена в 1953 году, когда закончилась трёхлетняя Корейская война.

Напомним, встреча лидеров состоялась в рамках межкорейского саммита. Как писал Лайф, ранее Ким Чен Ын пообещал накормить президента Южной Кореи лапшой.

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