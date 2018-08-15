Мобильная версия PUBG принесла разработчикам более 50 миллионов долларов

Расходы геймеров, которым полюбился жанр "королевской битвы", продолжают постепенно расти.

В марте 2018 года PUBG вышла на мобильных устройствах. Популярная многопользовательская игра за это время принесла разработчикам 50 миллионов долларов.

Ключевым драйвером выручки мобильной "королевской битвы" в последние несколько недель стали продажи абонементов Elite Royale Pass. Он стоит 10 долларов и позволяет геймерам зарабатывать специальную валюту, которую затем можно обменять на эксклюзивные косметические предметы и другой игровой контент.