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Опубликовано 15 августа 2018, 15:05

Мобильная версия PUBG принесла разработчикам более 50 миллионов долларов

Фото &copy; Bluehole

Фото © Bluehole

Расходы геймеров, которым полюбился жанр "королевской битвы", продолжают постепенно расти.

В марте 2018 года PUBG вышла на мобильных устройствах. Популярная многопользовательская игра за это время принесла разработчикам 50 миллионов долларов.

Ключевым драйвером выручки мобильной "королевской битвы" в последние несколько недель стали продажи абонементов Elite Royale Pass. Он стоит 10 долларов и позволяет геймерам зарабатывать специальную валюту, которую затем можно обменять на эксклюзивные косметические предметы и другой игровой контент.

По информации аналитиков, до появления абонементов PUBG Mobile генерировал около 170 тысяч долларов в день. После старта продаж абонементов 19 июня этого года дневная выручка игры выросла в четыре раза.

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Сергей Сурепин
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