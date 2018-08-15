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Опубликовано 15 августа 2018, 16:51

В Госдуме призвали наказать защитника ПАОКа за провокацию с флагом Украины

Евгений Хачериди. Фото&nbsp;&copy; Twitter/prostoprosport

Евгений Хачериди. Фото © Twitter/prostoprosport

Хачериди перешёл в греческий клуб в 2018 году после 11 лет, проведённых в киевском "Динамо".

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв считает, что УЕФА должен наказать украинского защитника греческого клуба ПАОК Евгения Хачериди за демонстрацию щитков с украинским флагом после матча со "Спартаком" в Москве. Об этом сообщает RT.

— Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб чётко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы, — сказал Свищёв.

31-летний Хачериди перешёл в ПАОК в 2018 году после 11 лет выступлений за киевское "Динамо". С 2009 года футболист играет за сборную Украины.

"Спартак" дома сыграл вничью с ПАОКом со счётом 0:0 и по сумме двух матчей вылетел из Лиги чемпионов. В первой игре в Греции москвичи уступили 2:3.

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Никита Никонов
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