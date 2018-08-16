Я его чинил, я его и заберу. Мужчина после расставания украл у бывшей унитаз

При каждой ссоре молодой человек попрекал девушку тем, что починил унитаз и вложил в него много денег и она не имеет права ему грубить.

Пользовательница имиджборда Reddit рассказала, что её бывший парень после ссоры унёс с собой унитаз. По её словам, сделал он это тогда, когда она спала.

В комментариях на форуме она рассказала, что однажды в её съёмной квартире сломался туалет и она решила позвонить хозяину помещения и попросить его починить, но её парень работал водопроводчиком и сделал ремонт сам.

По словам девушки, при каждой ссоре с молодым человеком он попрекал её починкой унитаза и говорил, что вложил много денег в этот туалет и она не имеет права ему грубить. Девушка решила разорвать с ним отношения, и реакция мужчины была неоднозначной.

— Я заберу грёбаный унитаз, — сказал он.

Ещё неоднозначнее отреагировали пользователи портала.

— Это охрененно смешно. Мне очень жаль из-за расставания и потери унитаза, но это так тупо, что даже забавно, — пишет один из комментаторов.