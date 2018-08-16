Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Бурсина перевели в медпункт СИЗО

По словам супруги обвиняемого, несмотря на то что ей выдали разрешение на свидание с мужем, встреч не допускают.

Обвиняемый в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Андрей Бурсин переведён из областной психиатрической больницы в медпункт СИЗО. Об этом сообщила его супруга Татьяна.

По её словам, состояние пожарного стабильное, его жизни ничего не угрожает. Она добавила, что несмотря на то что ей выдали разрешение на свидание с супругом, встреч не допускают.

— Говорят, что у него будет новый нервный срыв, если будет свидание, — сказала она ТАСС.