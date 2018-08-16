В Черногории пройдёт состязание по лени, которое выглядит как российская суббота
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Правила соревнования довольно просты: участникам нужно лежать в тени на покрывалах, не вставать как можно дольше, есть, пить и разговаривать.
В Черногории 18 августа состоятся шестые открытые соревнования по лени. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщили организаторы первенства.
Как отмечается, соревнования начнутся в этноселе Montenegro в Брезне 18 августа в 9:00. Приз за первое место составляет 800 евро. Половина будет выдана деньгами, другая — подарками. 19 августа состоится первенство по "ожиданию в очереди у стойки".
Правила соревнования довольно просты: участникам нужно лежать в тени на покрывалах, не вставать как можно дольше, есть, пить и разговаривать. В прошлом году Марко Джурович из Подгорицы превзошёл рекорд в 37 часов, а позднее сразу двое молодых людей и одна девушка установили рекорд в 47 часов ленивого лежания.
Все участники получат бесплатные еду и напитки, а тех, кто живёт на расстоянии свыше 100 километров от села, обеспечат транспортом и размещением.