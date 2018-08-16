В Черногории пройдёт состязание по лени, которое выглядит как российская суббота

Правила соревнования довольно просты: участникам нужно лежать в тени на покрывалах, не вставать как можно дольше, есть, пить и разговаривать.

В Черногории 18 августа состоятся шестые открытые соревнования по лени. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщили организаторы первенства.

Как отмечается, соревнования начнутся в этноселе Montenegro в Брезне 18 августа в 9:00. Приз за первое место составляет 800 евро. Половина будет выдана деньгами, другая — подарками. 19 августа состоится первенство по "ожиданию в очереди у стойки".

Правила соревнования довольно просты: участникам нужно лежать в тени на покрывалах, не вставать как можно дольше, есть, пить и разговаривать. В прошлом году Марко Джурович из Подгорицы превзошёл рекорд в 37 часов, а позднее сразу двое молодых людей и одна девушка установили рекорд в 47 часов ленивого лежания.