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Регион
Опубликовано 20 августа 2018, 17:37

Топилин заявил, что безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

По словам главы ведомства, снижение численности безработных граждан произошло в 60 регионах страны.

Число безработных в России достигло исторического минимума с 1991 года и составляет 684 670 человек. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, численность безработных граждан с 8 по 15 августа в органах службы занятости снизилась на 2420 человек. Годом ранее он достигал 784 260 человек.

Министр отметил, что с рынка труда уходят те, "кто рождён во время послевоенного беби-бума, а выходит малочисленное поколение 1990-х годов".

Он добавил, что снижение численности безработных произошло в 60 регионах России.

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Владислав Фёдоров
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