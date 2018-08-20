Топилин заявил, что безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

По словам главы ведомства, снижение численности безработных граждан произошло в 60 регионах страны.

Число безработных в России достигло исторического минимума с 1991 года и составляет 684 670 человек. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, численность безработных граждан с 8 по 15 августа в органах службы занятости снизилась на 2420 человек. Годом ранее он достигал 784 260 человек.

Министр отметил, что с рынка труда уходят те, "кто рождён во время послевоенного беби-бума, а выходит малочисленное поколение 1990-х годов".