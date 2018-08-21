Путин поздравил суворовцев и нахимовцев с 75-летним юбилеем их альма-матер

Эти учебные заведения были созданы в годы Великой Отечественной войны и стали для своих воспитанников настоящим домом.

Президент России Владимир Путин поздравил педагогический состав, кадетов и выпускников суворовских и нахимовских военных училищ с 75-летием главных военных училищ страны. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер отметил уникальный дух товарищества, преемственность поколений и бережное отношение к истории своей родины, которое демонстрируют суворовцы и нахимовцы.

— Эти учебные заведения были созданы в годы Великой Отечественной войны: в пору суровых испытаний училища открыли двери для юных воспитанников, потерявших родных, лишившихся крова, и стали для них настоящим домом. Наставники, преданные своему делу и нравственному долгу, помогали ребятам получить отличное образование и закалить характер, найти свою дорогу в жизни, стать выдающимися военачальниками и офицерами, — отмечает в своей телеграмме президент.

В настоящее время в России существует десять суворовских военных училищ Минобороны РФ: Екатеринбургское, Казанское, Московское, Московское военно-музыкальное, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское (Владикавказ, Северная Осетия — Алания), Тверское, Ульяновское, Уссурийское (Приморский край), а также шесть суворовских училищ Министерства внутренних дел РФ — Астраханское, Грозненское (Чечня), Елабужское (Татарстан), Новочеркасское (Ростовская обл.), Санкт- Петербургское, Читинское (Забайкальский край).

В свою очередь, филиалы Нахимовских училищ есть во Владивостоке, Севастополе и Мурманске, а главный корпус расположен в Санкт-Петербурге.