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Регион
Опубликовано 21 августа 2018, 13:51

В Швеции птица "сбила" истребитель

Фото: Wikimedia\Ernst Vikne

Фото: Wikimedia\Ernst Vikne

Пилот не пострадал. Он успел катапультироваться и отправлен в больницу для медицинского осмотра.

В Швеции сегодня утром потерпел крушение истребитель Jas 39 Gripen. Как сообщили в национальных вооружённых силах, причиной крушения стало столкновение с птицей.

Пилот не пострадал. Он успел катапультироваться, чувствует себя нормально, однако отправлен в больницу для осмотра. Самолёт упал в лесу.

Производитель истребителя компания Saab пока не прокомментировала случившееся. От комментариев отказался и глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, призвав дождаться результатов расследования.

Ранее Лайф рассказывал, почему растёт число столкновений птиц с самолётами.

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Андрей Григорьев
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