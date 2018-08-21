В Швеции птица "сбила" истребитель

Пилот не пострадал. Он успел катапультироваться и отправлен в больницу для медицинского осмотра.

В Швеции сегодня утром потерпел крушение истребитель Jas 39 Gripen. Как сообщили в национальных вооружённых силах, причиной крушения стало столкновение с птицей.

Пилот не пострадал. Он успел катапультироваться, чувствует себя нормально, однако отправлен в больницу для осмотра. Самолёт упал в лесу.

Производитель истребителя компания Saab пока не прокомментировала случившееся. От комментариев отказался и глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, призвав дождаться результатов расследования.