В Швеции птица "сбила" истребитель
Фото: Wikimedia\Ernst Vikne
Пилот не пострадал. Он успел катапультироваться и отправлен в больницу для медицинского осмотра.
В Швеции сегодня утром потерпел крушение истребитель Jas 39 Gripen. Как сообщили в национальных вооружённых силах, причиной крушения стало столкновение с птицей.
Пилот не пострадал. Он успел катапультироваться, чувствует себя нормально, однако отправлен в больницу для осмотра. Самолёт упал в лесу.
Производитель истребителя компания Saab пока не прокомментировала случившееся. От комментариев отказался и глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, призвав дождаться результатов расследования.
Ранее Лайф рассказывал, почему растёт число столкновений птиц с самолётами.