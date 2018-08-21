Москалькова предложила обменять экипаж "Норда" на украинских моряков
Речь идет об украинском судне "ЯМК-0041", моряки которого проходили по уголовному делу о незаконной рыбной ловле.
Фото: © РИА Новости/ Денис Петров
Речь идёт об экипаже украинского судна "ЯМК-0041", который проходил по уголовному делу о незаконной рыбной ловле.
Россия готова обменять экипаж рыболовецкого судна "Норд", который был захвачен киевскими силовиками, на украинских моряков. О такой возможности заявила сегодня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передаёт РИА "Новости".
Речь идёт об украинском судне "ЯМК-0041", моряки которого проходили по уголовному делу о незаконной рыбной ловле. По словам омбудсмена, на сегодняшний день российская сторона не препятствует украинскому экипажу в пересечении границы. Но вместе с тем Москалькова призвала свою украинскую коллегу Людмилу Денисову помочь экипажу судна "Норд" получить разрешение покинуть Украину.
Напомним, рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа украинские пограничники задержали ещё 25 марта. 19 июня рыбакам "Норда" вернули российские паспорта, а 18 июля заявили, что они могут беспрепятственно выехать с территории Украины. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.