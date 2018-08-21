Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 августа 2018, 18:50

Москалькова предложила обменять экипаж "Норда" на украинских моряков

Речь идет об украинском судне "ЯМК-0041", моряки которого проходили по уголовному делу о незаконной рыбной ловле. Фото: &copy; РИА Новости/&nbsp;Денис Петров

Речь идет об украинском судне "ЯМК-0041", моряки которого проходили по уголовному делу о незаконной рыбной ловле.

Фото: © РИА Новости/ Денис Петров

Речь идёт об экипаже украинского судна "ЯМК-0041", который проходил по уголовному делу о незаконной рыбной ловле.

Россия готова обменять экипаж рыболовецкого судна "Норд", который был захвачен киевскими силовиками, на украинских моряков. О такой возможности заявила сегодня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передаёт РИА "Новости".

Речь идёт об украинском судне "ЯМК-0041", моряки которого проходили по уголовному делу о незаконной рыбной ловле. По словам омбудсмена, на сегодняшний день российская сторона не препятствует украинскому экипажу в пересечении границы. Но вместе с тем Москалькова призвала свою украинскую коллегу Людмилу Денисову помочь экипажу судна "Норд" получить разрешение покинуть Украину.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа украинские пограничники задержали ещё 25 марта. 19 июня рыбакам "Норда" вернули российские паспорта, а 18 июля заявили, что они могут беспрепятственно выехать с территории Украины. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Татьяна Москалькова
  • Людмила Денисова
  • норд
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar