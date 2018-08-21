Бывший гражданский муж звезды "Холостяка" отнял у неё дочь

Она потеряла возможность воспитывать ребёнка после того, как между парой произошёл серьёзный конфликт.

Участница шоу "Холостяк" и "Танцы" Елена Головань рассказала поклонникам, что её бывший гражданский муж отобрал дочь. Об этом сообщают "Дни.ру".

Публикация от Elena Golovan (@golovan_lena) 18 Авг 2018 в 3:32 PDT

Как отмечается, между парой произошёл серьёзный конфликт, в результате Елена потеряла возможность воспитывать ребёнка. Она долгое время скрывала наличие дочери и никогда не выкладывала снимки с ней в социальных сетях.

Публикация от Elena Golovan (@golovan_lena) 30 Июл 2018 в 8:14 PDT

Данная тема является очень болезненной для Головань, она не любит её комментировать.

Публикация от Elena Golovan (@golovan_lena) 14 Июл 2018 в 7:44 PDT

— Её зовут Настя. Он просто отобрал её у меня и всё. Да, я серьёзно. Я должна кричать об этом? Не хочу говорить на эту тему, — рассказала она в своём "инстаграме".