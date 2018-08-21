Бывший гражданский муж звезды "Холостяка" отнял у неё дочь
Она потеряла возможность воспитывать ребёнка после того, как между парой произошёл серьёзный конфликт.
Участница шоу "Холостяк" и "Танцы" Елена Головань рассказала поклонникам, что её бывший гражданский муж отобрал дочь. Об этом сообщают "Дни.ру".
Как отмечается, между парой произошёл серьёзный конфликт, в результате Елена потеряла возможность воспитывать ребёнка. Она долгое время скрывала наличие дочери и никогда не выкладывала снимки с ней в социальных сетях.
Данная тема является очень болезненной для Головань, она не любит её комментировать.
— Её зовут Настя. Он просто отобрал её у меня и всё. Да, я серьёзно. Я должна кричать об этом? Не хочу говорить на эту тему, — рассказала она в своём "инстаграме".
Добавим, что Головань запомнилась зрителям со второго сезона проекта "Танцы", а также участием в шоу "Холостяк" с Егором Кридом, но до финала она так и не дошла.