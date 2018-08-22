Три российских клуба появятся в игре FIFA 19
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Популярный футбольный симулятор продолжает расширять границы по работе с командами.
В игре FIFA 19 будут представлены сразу три российских футбольных клуба. В их список попали ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак". Также в новой игре будет доступна "Открытие-арена" — домашний стадион "Спартака".
Игра FIFA 19 выходит 25 сентября 2018 года на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 3 и Xbox 360.
Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига продала эксклюзивные права на лигу студии Konami, выпускающей игру Pro Evolution Soccer. У футбольных клубов есть возможность и право продавать лицензии на собственное присутствие в видеоиграх. Таким образом, в FIFA впервые за последние 9 лет не будет российского чемпионата.