Три российских клуба появятся в игре FIFA 19

Популярный футбольный симулятор продолжает расширять границы по работе с командами.

В игре FIFA 19 будут представлены сразу три российских футбольных клуба. В их список попали ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак". Также в новой игре будет доступна "Открытие-арена" — домашний стадион "Спартака".

Игра FIFA 19 выходит 25 сентября 2018 года на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 3 и Xbox 360.