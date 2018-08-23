"Реал", действуй! УЕФА заставит ПСЖ продать Неймара или Мбаппе

Союз европейских футбольных ассоциаций вскоре вынесет вердикт о судьбе французского суперклуба ПСЖ. Команда из столицы Франции подозревается в нарушении правил финансового fair play. По информации издания Onda Cero, если ПСЖ признают виновным, УЕФА принудит клуб продать одного из дорогостоящих футболистов: капитана сборной Бразилии Неймара или чемпиона мира в составе команды Франции Килиана Мбаппе.

В случае если ПСЖ откажется от предложенного варианта, на него могут наложить трансферный бан, запретив покупать новых игроков. Кроме того, клубу грозит крупный штраф.

Главным претендентом на обоих футболистов является мадридский "Реал", который всё ещё не приобрёл никого на замену португальцу Криштиану Роналду, который был лидером команды последние девять лет.

ПСЖ потратил на Мбаппе и Неймара суммарно 400 миллионов евро. В настоящее время авторитетный портал Transfermarkt оценивает Неймара в 180, а Мбапе — в 150 миллионов евро.