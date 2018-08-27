В московском метро начал курсировать тематический поезд "Город образования"

Как отмечается, дизайн вагонов поможет пассажирам больше узнать о системе образования в столице.

Тематический поезд "Город образования" начал курсировать на Калужско-Рижской линии метро Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

Запуск вагона приурочен ко Дню знаний, открытию международного форума "Город образования", а также проведению III Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира.

Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы