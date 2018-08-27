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Опубликовано 27 августа 2018, 17:04

В московском метро начал курсировать тематический поезд "Город образования"

Как отмечается, дизайн вагонов поможет пассажирам больше узнать о системе образования в столице.

Тематический поезд "Город образования" начал курсировать на Калужско-Рижской линии метро Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

Запуск вагона приурочен ко Дню знаний, открытию международного форума "Город образования", а также проведению III Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира.

Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

Дизайн вагонов поможет пассажирам больше узнать о системе образования в столице, её достижениях, а также развитии.

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Владислав Фёдоров
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