В московском метро начал курсировать тематический поезд "Город образования"
Как отмечается, дизайн вагонов поможет пассажирам больше узнать о системе образования в столице.
Тематический поезд "Город образования" начал курсировать на Калужско-Рижской линии метро Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы
Запуск вагона приурочен ко Дню знаний, открытию международного форума "Город образования", а также проведению III Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира.
Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы
Дизайн вагонов поможет пассажирам больше узнать о системе образования в столице, её достижениях, а также развитии.