Из-за светильника. Две экспертизы подтвердили причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

В материалах дела содержатся записи с камер наблюдения, и на них видно падение светящихся предметов в бассейн с поролоновыми кубиками.

Две экспертизы, одна из которых независимая, подтвердили причину пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с результатами экспертиз.

По данным издания, причиной стал светодиодный светильник на четвёртом этаже, висящий над детским бассейном с поролоновыми кубиками. Как отмечается, произошло падение горящей полимерной массы в яму батутного центра.

Кроме того, эксперты доказали, что крышки светильника при горении могут переходить в пластическое состояние с образованием падающей горючей массы.

Сообщается также, что точная причина загорания светильника пока не установлена. Среди версий кроме короткого замыкания из-за попадания воды на светильник с протекавшей крыши ТЦ в выводах эксперты рассматривают вариант неправильного подключения светильников.

— В ТРЦ они были подключены последовательно, то есть в одну линию. При экспериментальных испытаниях светильников данного типа в местах их стыков наблюдалось нагревание, — говорится в сообщении.

В материалах дела значатся также записи с камер видеонаблюдения. На них видно интенсивное падение светящихся предметов в бассейн с поролоновыми кубиками.