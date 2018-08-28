Экспертиза: Посетители "Зимней вишни" не могли безопасно эвакуироваться

Причиной стало то, что не работали автоматические системы противопожарной защиты.

Посетители четвёртого этажа кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара не смогли бы безопасно эвакуироваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с результатами экспертиз.

Как отмечается, безопасная эвакуация была невозможна, даже если бы все выходы были открыты, так как не работали автоматические системы противопожарной защиты. Помимо этого, количество и ширина открытых эвакуационных выходов не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

По данным экспертов, на четвёртом этаже отсутствовала система как водяного, так и порошкового автоматического пожаротушения.

Напомним, экспертизы, в том числе независимая, подтвердили, что причиной пожара в "Зимней вишне" был светильник на четвёртом этаже.