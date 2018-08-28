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Регион
Опубликовано 28 августа 2018, 21:06

СМИ: США нанесли авиаудар по Ливии и ликвидировали боевика ИГИЛ

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Алаеддин

Фото: © РИА Новости/Михаил Алаеддин

Соединённые Штаты Америки нанесли авиаудар по территории Ливии, ликвидировав при этом одного из боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщает новостной портал Al Wasat.

В заявлении, которое было распространено Африканским командованием Вооружённых сил США, говорится, что авиация подвергла "точечной бомбардировке" район города Бени-Валид.

Гражданское население не пострадало.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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Владислав Фёдоров
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