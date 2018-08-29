Каждый второй россиянин испытал финансовые трудности, собирая детей в школу

При этом каждый пятый житель России признался, что подготовка ребёнка к 1 сентября связана со значительными затратами, к которым нужно готовиться заранее.

Пятьдесят процентов родителей испытали финансовые трудности, подготавливая ребёнка к 1 сентября. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМа, размещённых на сайте центра.

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Сообщается, что каждый пятый россиянин признался, что сборы ребёнка в школу связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее.

45 процентов опрошенных считают, что современные педагоги учат детей хуже, чем их самих в своё время. При этом 31% родителей считают важным, что учитель смог найти подход к ребёнку, а для 30% главное, чтобы учитель был грамотным и доступно подносил материал.

Семьдесят два процента считают, что знаний, полученных в школе, недостаточно для того, чтобы получить по ЕГЭ необходимое количество баллов для поступления в вуз.