Соскучились? Гонщик Квят может вернуться в Toro Rosso
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Как сообщает издание AutoHebdo, россиянин Даниил Квят может вернуться в "Формулу-1". Уроженец Уфы, по данным этого издания, вновь станет пилотом Toro Rosso. Это решение является самым выгодным в связи с уходом Даниэля Риккардо из Red Bull в Renault. В главную команду из дочерней Toro Rosso перейдёт Пьер Гасли, освободив тем самым одно место.
Напомним, что Квят с 2014 года выступал в Toro Rosso, а затем стал пилотом Red Bull. В 2017-м с ним был разорван контракт. В настоящий момент Даниил является пилотом по развитию Ferrari.