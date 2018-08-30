Соскучились? Гонщик Квят может вернуться в Toro Rosso

Как сообщает издание AutoHebdo, россиянин Даниил Квят может вернуться в "Формулу-1". Уроженец Уфы, по данным этого издания, вновь станет пилотом Toro Rosso. Это решение является самым выгодным в связи с уходом Даниэля Риккардо из Red Bull в Renault. В главную команду из дочерней Toro Rosso перейдёт Пьер Гасли, освободив тем самым одно место.