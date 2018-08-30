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Регион
Опубликовано 30 августа 2018, 18:59

"Зенит" проиграл "Мольде", но попал в групповой этап Лиги Европы

Фото: &copy; РИА Новости/Алексанр Гальперин&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексанр Гальперин 

Петербургский клуб в Норвегии уступил местной команде со счётом 1:2 в рамках ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

"Зенит", считавшийся фаворитом после победы дома (3:1) в первом матче, смог потрепать нервы своим болельщикам. Подопечные Сергея Семака начали игру очень уверенно, постоянно контролируя мяч. Счёт был открыт на 21-й минуте благодаря усилиям Далера Кузяева.

Однако хозяева поля сдаваться не собирались и во втором тайме дважды поразили ворота Андрея Лунёва, внеся в эту встречу интригу. Сначала гол забил Эйрик Хестад, а спустя практически десять минут Эрлинг Холанд вывел свою команду вперёд — 2:1.

Сине-бело-голубые во многом благодаря голкиперу Андрею Лунёву смогли устоять перед натиском "Мольде", который к концовке встречи больше владел мячом и активно атаковал ворота российской команды. Судья зафиксировал проигрыш "Зенита" 1:2. Однако счёт по сумме двух встреч равен 4:3 в пользу подопечных Семака. Петербуржцы продолжают борьбу в Лиге Европы. Своих соперников они узнают завтра, 31 августа, после жеребьёвки.

Ранее "Уфа" сыграла вничью с "Рейнджерс" и выбыла из дальнейшей борьбы.

Лига Европы. Квалификация.

Раунд плей-офф. Ответный матч.

"Мольде" — "Зенит" — 2:1.

Голы: Кузяев (21', 0:1), Хестад (65', 1:1), Холанд (76', 2:1).

Счёт по сумме двух матчей: 3:4.

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Галина Глазко
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