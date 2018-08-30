"Зенит" проиграл "Мольде", но попал в групповой этап Лиги Европы

Петербургский клуб в Норвегии уступил местной команде со счётом 1:2 в рамках ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

"Зенит", считавшийся фаворитом после победы дома (3:1) в первом матче, смог потрепать нервы своим болельщикам. Подопечные Сергея Семака начали игру очень уверенно, постоянно контролируя мяч. Счёт был открыт на 21-й минуте благодаря усилиям Далера Кузяева.

Однако хозяева поля сдаваться не собирались и во втором тайме дважды поразили ворота Андрея Лунёва, внеся в эту встречу интригу. Сначала гол забил Эйрик Хестад, а спустя практически десять минут Эрлинг Холанд вывел свою команду вперёд — 2:1.

Сине-бело-голубые во многом благодаря голкиперу Андрею Лунёву смогли устоять перед натиском "Мольде", который к концовке встречи больше владел мячом и активно атаковал ворота российской команды. Судья зафиксировал проигрыш "Зенита" 1:2. Однако счёт по сумме двух встреч равен 4:3 в пользу подопечных Семака. Петербуржцы продолжают борьбу в Лиге Европы. Своих соперников они узнают завтра, 31 августа, после жеребьёвки.

Ранее "Уфа" сыграла вничью с "Рейнджерс" и выбыла из дальнейшей борьбы.