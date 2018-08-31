"Устала от вранья". Захарова осудила заявления Ходорковского о погибших в ЦАР

Также она назвала безответственными слова Ходорковского, который ранее при закрытии ЦУР рассказал о якобы компенсации затрат на транспортировку тел французскому посольству.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём фейсбук-аккаунте подвергла критике заявления олигарха Михаила Ходорковского по ситуации с тремя убитыми в ЦАР российскими журналистами.

По словам Захаровой, она "устала от вранья" Центра управления расследованиями (ЦУР) и его спонсора, коим является Ходорковский.

— То якобы ооновцы организовывали безопасность российских журналистов, убитых в ЦАР, то якобы некий "Мартин" от местной миссии ООН предоставил группе транспортные услуги. И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в "полуправде", — написала официальный представитель МИД.

Также Захарова назвала безответственными слова Ходорковского, который ранее при закрытии ЦУР рассказал о якобы компенсации затрат на транспортировку тел французскому посольству.

— По моей информации, по линии Ходорковского были возвращены деньги за два гроба, предоставленные Посольством Франции, — они у них физически были в наличии. Что касается непосредственно транспортировки тел, то её оплатил не Ходорковский и не его структуры, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что требуемую сумму в размере порядка 20 тысяч долларов нашло Посольство РФ, а Ходорковский "постфактум компенсировал 3 тысячи евро".

Как отметила Захарова, после завершения похорон родственники погибших журналистов благодарили за помощь дипломатов и это был в её профессиональной жизни, "наверное, один из самых важных звонков".