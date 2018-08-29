Глава ЦУР Андрей Коняхин ушёл в отставку

Экс-олигарх Михаил Ходорковский принял заявление об отставке руководителя Центра управления расследованиями Андрея Коняхина и заявил о прекращении поддержки ЦУРа.

В сообщении Ходорковского, опубликованном "МБХ-медиа", говорится, что теперь его команда, "не имеющая отношения к Центру управления в сотрудничестве с коллегами из российских и западных изданий," расследует обстоятельства убийства журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

При этом экс-олигарх объявил награду в Центральноафриканской Республике за ценные сведения, которые помогут раскрыть это преступление.

— Не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль, — указывается в сообщении Ходорковского.

Напомним, именно медиапроект Михаила Ходорковского был заказчиком документального фильма, который снимали в ЦАР Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Их убийство произошло 31 июля, а 7 августа состоялось прощание с журналистами. Джемаля похоронили на Хованском кладбище, Радченко — на Булатниковском, а Расторгуева — на Троекуровском кладбище столицы.

Также ранее Лайф писал, что главу ЦУР Ходорковского допросят по делу о гибели трёх российских журналистов.