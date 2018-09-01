"Встают на тропу знаний". Путин поздравил школьников с началом учёбы

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём знаний всех российских школьников и их родителей во время посещения детского центра "Сириус" в Сочи. Глава государства особенно отметил первоклассников, для которых школа становится новой страницей в жизни.

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— Самое главное, что они встают на тропу знаний, а не на тропу войны. У нас в этом году значительное число — 1,8 миллиона — детей идут в первый класс, — отметил российский лидер.