"Встают на тропу знаний". Путин поздравил школьников с началом учёбы
Фото: © РИА Новости/Егор Еремов
Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём знаний всех российских школьников и их родителей во время посещения детского центра "Сириус" в Сочи. Глава государства особенно отметил первоклассников, для которых школа становится новой страницей в жизни.
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— Самое главное, что они встают на тропу знаний, а не на тропу войны. У нас в этом году значительное число — 1,8 миллиона — детей идут в первый класс, — отметил российский лидер.
Ранее Владимир Путин поздравил народного артиста России Сергея Гармаша с 60-летним юбилеем и отметил его талант и востребованность.