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Регион
Опубликовано 1 сентября 2018, 13:53

"Встают на тропу знаний". Путин поздравил школьников с началом учёбы

Фото: &copy; РИА Новости/Егор Еремов

Фото: © РИА Новости/Егор Еремов

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём знаний всех российских школьников и их родителей во время посещения детского центра "Сириус" в Сочи. Глава государства особенно отметил первоклассников, для которых школа становится новой страницей в жизни.

Видео: © L!FE.

— Самое главное, что они встают на тропу знаний, а не на тропу войны. У нас в этом году значительное число — 1,8 миллиона — детей идут в первый класс, — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин поздравил народного артиста России Сергея Гармаша с 60-летним юбилеем и отметил его талант и востребованность.

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Александр Юнашев
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