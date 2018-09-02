Володин о Кобзоне: Он помогал всем

Председатель Государственной думы посетил церемонию прощания с артистом и государственным деятелем.

Народный артист СССР, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон помогал всем, чем мог, общественно-политическая деятельность для него была не менее важной, чем творчество. Об этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин сказал на церемонии прощания с артистом.

— Он помогал всем. Многое делал, чтобы помочь детишкам в ДНР и ЛНР. Несмотря на опасность, выезжал на свою родину, встречался с людьми. Помогал, чем мог, — сказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин добавил, что Иосиф Кобзон "во многом олицетворял" Госдуму, делал многое для её положительного образа.

— Иосиф Давыдович, мы сделаем всё, чтобы ваше имя было всегда с нами, — добавил спикер.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни в результате продолжительной болезни. Он будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы, рядом со своей мамой.