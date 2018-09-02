Церемонию прощания с Иосифом Кобзоном посетил Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном, которая с 8 часов утра проходит в Концертном зале имени Чайковского в Москве.
Глава государства возложил цветы к гробу, а затем лично выразил соболезнования вдове. Президент несколько минут беседовал с Нинель Кобзон.
Незадолго до этого церемонию посетил и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа в столичной клинике на 81-м году жизни. Певец, государственный деятель на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.
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