Церемонию прощания с Иосифом Кобзоном посетил Владимир Путин

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Церемонию прощания с Иосифом Кобзоном посетил Владимир Путин

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Фото: LIFE SHOT

Глава государства возложил цветы к гробу и лично выразил соболезнования вдове певца.

Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном, которая с 8 часов утра проходит в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Глава государства возложил цветы к гробу, а затем лично выразил соболезнования вдове. Президент несколько минут беседовал с Нинель Кобзон.

Незадолго до этого церемонию посетил и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа в столичной клинике на 81-м году жизни. Певец, государственный деятель на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.

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